Youth league. Vittoria in extremis dei ragazzi di Abate

Incredibile vittoria all’ultimo secondo per il Milan di Ignazio Abate in Youth League contro il PSG: 3-2 il risultato finale, con il colpo di testa di Sia che ha regalato i tre punti ai rossoneri al 93’. L’inzuccata di Nsiala e il gol da cineteca di Camarda (rovesciata spettacolare) le altre due firme del Diavolo: inutili gli acuti francesi di Serif e Adonis. Il Milan è ora in vetta solitaria con 9 punti.

Il.Ch.