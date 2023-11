Viadana si prende il derby del Po . A Reggio Emilia la gara perfetta

In uno splendido anticipo autunnale, ideale per il rugby, il Rugby Viadana 1970 ha conseguito un successo notevole contro il Valorugby Emilia, prevalendo con il punteggio di 23-16 in un incontro carico di tensione allo Stadio "Mirabello". Il 1° tempo ha evidenziato un bilanciamento tattico, con Viadana che ha saputo sfruttare al meglio le sue opportunità, portandosi in vantaggio 13-10 grazie a una marcatura di Jannelli, magistralmente assistito da Ciardullo e Roger.

Nella 2ª metà del gioco, Viadana ha continuato a esercitare la sua superiorità, segnando una meta fondamentale con Sauze al 45’. La difesa di Viadana ha mostrato una resistenza formidabile contro gli attacchi del Valorugby, una squadra di primo livello, con Roger che ha ulteriormente rafforzato il vantaggio con un calcio di punizione preciso e decisivo. Il match si è concluso con il grande entusiasmo dei tifosi gialloneri, soddisfatti dal grande inizio di stagione della squadra mantovana dopo alcune annate molto sottotono.

Questa vittoria certifica infatti un periodo di forma straordinaria per Viadana, che si conferma tra le prime posizioni della classifica dopo un inizio di stagione sorprendentemente positivo. Al momento, solo il Colorno si trova davanti, in attesa dei risultati del recupero del Petrarca, che finora ha mostrato un rendimento non all’altezza delle aspettative, rispetto alle ultime 3 stagioni, con due pareggi in 4 gare.

Il General Manager Ulysses Gamboa, pur esprimendo soddisfazione per il risultato, ha mantenuto un approccio riflessivo: "La vittoria è importante, ma c’è sempre margine di miglioramento. Abbiamo affrontato una delle squadre più forti della Serie A Elite, che sta attraversando un periodo difficile, ma che aveva recentemente ottenuto una vittoria contro Mogliano". Gamboa ha evidenziato un approccio non completamente soddisfacente alla partita e una mancanza di aggressività in momenti cruciali.

La difesa ha ricevuto particolari sottolineature: "La squadra è stata impeccabile, non concedendo spazi agli avversari. Le terze linee, insieme a Jannelli e Morosini nei centri, hanno costituito un asse difensivo di grande efficacia". Apprezzato anche l’attacco, in particolare per le prestazioni di Baronio e Roger, quest’ultimo definito un "cecchino infallibile". Gamboa ha sottolineato: "Questo è un successo di tutta la squadra, frutto del duro lavoro e della dedizione. Vincere a Piacenza e ora a Reggio Emilia dimostra la nostra forza e coesione".

Il prossimo impegno sarà il 2 dicembre contro le Fiamme Oro, una sfida che si preannuncia intensa e che richiederà la stessa determinazione e solidità difensiva dimostrate in questa partita. Le Fiamme Oro, con un punteggio pari a quello di Viadana, rappresentano un avversario di rilievo e un banco di prova significativo per la squadra mantovana.