Varese incrocia Scafati dell’ex Alessandro Gentile. Lunedì sfida al vertice tra la Virtus e la Germani

Dopo l’anticipo di questa sera tra Trento e Brindisi riparte domani la LBA. Alle ore 17 la Openjobmetis Varese, fresca di successo con Gottingen, ospita Scafati dell’ex Alessandro Gentile. I campani arrivano dalla vittoria contro Milano, ma i biancorossi hanno dimostrato di essere in un ottimo momento di forma. Alle ore 19.30 sfida salvezza per la Vanoli Cremona che ospita Pesaro: "Una squadra come la nostra deve pensare solo alla prestazione, non agli avversari, non alla classifica" il commento di Demis Cavina. Per la sfida al vertice di Bologna tra la Virtus e Brescia bisognerà invece attendere lunedì sera. A.L.M.