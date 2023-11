Uyba Busto schiacciata dal Bisonte

Una Uyba sottotono cede nettamente al Bisonte Firenze. Solo nel secondo set il team bustocco ha dato la sensazione di poter rientrare nel match, ma è stato un fuoco di paglia perché nei momenti chiave le fiorentine hanno sempre conquistato i punti importanti. Si ferma quindi dopo due vittorie consecutive il cammino della Uyba Busto Arsizio di Julio Velasco che, ieri pomeriggio, è stata superata per 3-0 al Pala Wanny di Firenze da Il Bisonte dell’ex coach Carlo Parisi e della ex "farfalla tigre" Giulia Leonardi. Sconfitta cocente per le farfalle che vedono così interrotto, almeno per ora, il volo verso la zona playoff. Già nel primo set le toscane sono scappate via (10-6) con la Alsmeier e la Strivrins a mettere la palla a terra. La Frosini ha provato a riportare sotto la Uyba (19-15) ma la Ishikawa ha firmato il punto del 25-17.

Nel secondo set le bustocche hanno reagito e si sono portate sul 14-11, con un attacco di Lualdi, ma Il Bisonte ha pareggiato a quota 15, ha messo la freccia con la Graziani 20-18 e ha chiuso con la giapponese Ishikawa sul 25-22. Le bisontine sono balzate sull’11-7 nel 3° set, Velasco ha provato a levare Boldini per Valkova in cabina di regia, ma non è cambiato nulla. Il divario è rimasto sempre di due punti (22-20) prima del muro vincente di Graziani per il 25-22 col quale Firenze ha vinto terzo set e, per 3-0, la partita. In casa di Busto, da segnalare i 18 punti di un’ottima Giorgia Frosini, l’ultima ad arrendersi, mentre tra le toscane bene Ishikawa e Alsmeier (15 punti).

Il BISONTE FIRENZE–UYBA BUSTO ARSIZIO 3-0 (25-17, 25-22, 25-22). Fulvio D’Eri