Un Fanfulla cinico torna a casa con tre punti

di Raffaele Sisti

Divertente e cinico, questo il Fanfulla che ha espugnato il campo del Mezzolara al termine di una partita combattuta che ha divertito il pubblico presente sugli spalti dell’impianto sportivo del piccolo centro alle porte di Bologna. Allo stadio Magli la formazione guidata in panchina da mister Omar Albertini ha offerto una prestazione piacevole mettendo sul rettangolo di gioco un calcio piacevole e spumeggiante che ha messo in grandissima difficoltà la retroguardia di casa che ha faticato moltissimo a contenere le folate degli attaccanti bianconeri. Il guerriero ha messo in grande difficoltà il Mezzolara con ottime ripartenze soprattutto sulla fascia sinistra che hanno creato scompiglio ai padroni di casa che, pur giocando una buona partita, si sono dovuti inchinare alla forza del Fanfulla apparso in giornata di grazia.

Buona prova da parte del reparto difensivo che è stato compatto nei novanta di gioco concedendo pochissime situazioni pericolose ai bolognesi fra l’altro sventate dall’estremo difensore del Fanfulla Libertazzi che in questa lunga trasferta in Emilia Romagna si è confermato un portiere top per il campionato di Serie D. Un successo voluto, cercato che riscatta la battuta d’arresto di domenica scorsa allo stadio Dossenina con il Ravenna dove la squadra era apparsa spenta e priva di idee. A Mezzolara ha colpito la grande determinazione messa in campo e la grande coesione di un gruppo compatto che ha tutto per disputare una grande stagione in questo girone D altamente competivo con molte squadre blasonate attrezzate per il salto nella categoria superiore. Il Fanfulla visto in questa domenica dal sapore estivo ha dimostrato di avere una eccellente organizzazione di gioco, frutto del grande lavoro svolto dallo staff tecnico durante le sedute di allenamento.

La rete che ha deciso il match è stata realizzata dal gioiellino bianconero classe 2006 Davide Izzo che al 42’ del primo tempo ha sbloccato il risultato con un preciso tocco rasoterra in diagonale sfruttando un assist di Cocuzza. Il ragazzo lodigiano, oltre la rete realizzata, ha offerto una prestazione eccellente dimostrando nonostante l’età verdissima personalità e cattiveria agonistica. Tre punti fondamentali che consentono di salire a quota 7 punti e sopratutto di migliorare una classifica che, alla luce degli ultimi risultati, era diventata precaria. Il Fanfulla tornerà ad allenarsi domani pomeriggio per preparare la sfida di domenica pomeriggio alle ore 15 allo stadio Dossenina contro l’Aglianese reduce dalla sconfitta di ieri pomeriggio rimediata con il Sant’Angelo. Una partita delicata contro un’avversaria che scenderà a Lodi assatanata di punti. Per allungare la striscia di risultati positivi e di vittorie ci vorrà il Fanfulla visto a Molinella, una formazione tosta e tremendamente cinica.