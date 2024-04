Tribuna vip. Sugli spalti presenti i vertici del pallone e addetti ai lavori

Hanno premiato le otto squadre finaliste, fra gli altri, il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti Giancarlo Abete, Il Vice Presidente Vicario Christian Mossino, il Vice Presidente LND Area Nord e numero uno della Liguria LND Giulio Ivaldi, il Vice Presidente dell’Area Sud e Presidente del Cr Calabria Saverio Mirarchi, il Presidente del CR Piemonte VdA Mauro Foschia, il Vice Presidente AIA Alberto Zaroli, i Presidenti dei CR Campania e Lombardia Carmine Zigarelli e Sergio Pedrazzini insieme al Segretario Generale LND Massimo Ciaccolini. Sugli spalti dei campi durante tutto il torneo per visionare i giocatori il Coordinatore Tecnico delle Rappresentative Nazionali LND Massimo Piscedda ed i selezionatori delle Rappresentative Serie D, LND U18, U17, U16, U15 e femminile. " E’ importante ritrovarci tutti insieme per festeggiare il calcio giovanile della Lega Nazionale Dilettanti - il comento del presidente Abete -. Il Torneo delle Regioni ha una valenza non solo agonistica ma soprattutto sociale per i giovani che partecipano e si confrontano per crescere. Ringrazio il Presidente Giulio Ivaldi, le istituzioni coinvolte e tutti i suoi collaboratori che hanno organizzato al meglio una manifestazione dai numeri enormi". A.S.