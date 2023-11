Tra superlega e cev cup. La Powervolley si prepara al tour de force

Per l’Allianz Milano questa è l’ultima settimana di lavoro "pieno". Dalla prossima, inizia infatti un vero e proprio tour de force tra turno infrasettimanale e impegni in Coppa Cev. Domenica i meneghini, in casa contro la Lube, cercheranno di agguantare la prima vittoria della stagione. Mercoledì 15, sempre tra le mura dell’Allianz Cloud, altra sfida ostica con i campioni d’Italia dell’Itas Trentino. Dopo, sarà il turno della trasferta a Catania e il 22 novembre debutto in Coppa Cev contro la squadra belga del Decospan VT Menen (ritorno la settimana dopo). Entusiasta di questa sfida l’opposto della nazionale belga Ferre Reggers, neoacquisto e chiamato a sostituire, già nel match di sabato, Dirlic alle prese con un infortunio. "Il Menen è una squadra che non possiamo sottovalutare. Hanno un gioco energico e fluido Da una parte credo che dovremo essere molto cauti e dall’altra metterli sotto pressione fin dall’inizio".

Giuliana Lorenzo