Thuram: "Il PSG? Giusto preferire l'Inter di Milano"

La nuova avventura in nazionale di Marcus Thuram è iniziata con un’intervista a “L’Equipe“ in cui l’attaccante francese ha spiegato il motivo della scelta fatta in estate, quando alle lusinghe del Paris Saint-Germain ha preferito quelle dell’Inter. Ragioni tecniche: non era certo di poter avere lo spazio necessario, né in quale ruolo avrebbe giocato e in quel momento non si sapeva che futuro avrebbero avuto Mbappé e Neymar. Ma non solo. "Mi va molto bene poter agire come punta centrale - afferma aggiungendo motivazioni ambientali a supporto della decisione - Venite a vedere il derby, sentite il rumore dei tifosi, le emozioni. Dopo il mio gol, è successo qualcosa di incredibile. L’Inter è uno dei più grandi club d’Europa. Gioco in una squadra che funziona molto bene, finalista nell’ultima Champions League e che ha grandi calciatori".

