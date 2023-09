Tegola per Palladino a Monza: Caprari fuori 6 mesi

Il Monza aspetta domani sera il Bologna e per l’occasione rientrerà dalla squalifica Caldirola, sostituito a Roma da Andrea Carboni. Ma la brutta notizia riguarda Caprari (nella foto): l’infortunio del numero 10 patito contro il Lecce si è rivelato più pesante del previsto.

Rottura del crociato del ginocchio destro e sei mesi di stop. A questo puntopotrebbe tornare d’attualità il nome di Papu Gomez. Tornando alla sfida di domani punti interrogativi anche per Bettella e Valentin Carboni, che potrebbero andare in tribuna. Una maglia per tre fra Birindelli, Pereira e Kyriakopoulos in fascia. E Machin forse sarà posto di Mota sulla trequarti.