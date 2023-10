Serie c. L’AlbinoLeffe non trova più la strada del gol. Il derby con la Giana finisce a reti bianche

La 10ª giornata di campionato ha visto la Giana guadagnare il primo punto davanti al proprio pubblico, mantenendo la porta inviolata. Partita incolore per la Celeste di Chippella che non riesce a trovare la via del gol.

La Celeste paga a caro prezzo la carenza di attaccanti e la incapacità di essere ancora incisivi sottorete: i solo Arrighini e Zoma (impiegato anche part-time in questa parte di campionato) non bastano più.

La Giana di Chiappella nell’arco dell’intera gara ha mostrato più aggressività ma i difensori Celesti non si sono quasi mai fatti sorprendere.

Il punto conquistato allo stadio di gorgonzola permette ad entrambe le formazioni di muovere la propria classifica, con la Giana che sale a quota 11 in classifica mentre i bergamaschi si portano a quota 10 sempre ad una lunghezza di distanza.

Vasco Algisi