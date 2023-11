Serie A1 L’AN Brescia non è in vena di regali . La Nuoto Roma annaspa per tutta la partita: 19-4

Nella decima giornata di A1 l’An Brescia non ha pietà di Roma e prende la terza posizione solitaria in classifica. La crescita degli uomini di Sandro Bovo, non troppo distratti dalla sfida decisiva di Champions League di settimana prossima, è evidente dopo il deficitario avvio. Ma con i capitolini non c’è partita. 9 i gol della prima metà di gara, 19-4 il finale con sei reti del bomber Irving, 5 di Manzi, doppiette di Gitto e Dolce, singole marcature per Del Basso, Gianazza, Guerrato, Alesiani. Con questi punti Brescia è terza a tre punti da Savona e a nove da Recco, che con Ortigia arriva a dieci vittorie in dieci gare. Una ottima prestazione per una squadra che sta cercando, dopo la rivoluzione del mercato estivo, di costuire solide basi per le sfide che verranno. Ora la squadra di Sandro Bovo tornerà in acqua il 2 dicembre contro la Vis Nova, quindi il 6 la sfida con la Steaua Bucarest.

AN BRESCIA-ROMA 19-4 (5-1, 4-1, 6-2, 4-0)

A.L.M.