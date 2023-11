Serie a femminile. Reazione Inter, battuto il Pomigliano

Dopo la sconfitta nel derby lombardo contro il Como Women, l’Inter ha trovato un pronto riscatto battendo ieri il Pomigliano per 2-1. Allo Stadio Breda di Sesto San Giovanni (ultimo palcoscenico prima di approdare all’Arena Civica di Milano) le nerazzurre hanno vinto in rimonta dopo essere state sorprese dal vantaggio iniziale delle campane siglato da Dalila Ippolito al 21’: al 2’, però, la truppa casalinga ha sprecato l’occasione giusta per portarsi sull’1-0 fallendo il calcio di rigore per fallo di Rabot su Bonfantini, fermata dal dischetto da Buhigas. Dopo il penalty sbagliato e il gol incassato, nel giro di due minuti l’Inter ha ribaltato lo score andando a segno con Csiszar e con la maltese Bugeja che ha festeggiato la sua prima rete con la maglia nerazzurra da due passi. "Avevamo in testa solo la vittoria, sono state importanti le reazioni avute sia dopo il rigore fallito che dopo lo svantaggio: la squadra è rimasta concentrata sul proprio obiettivo", le parole di Rita Guarino. I.C.