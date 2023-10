SERIE A femminile. Bowen sprona l’Inter: "Più coraggio col Napoli». Il Diavolo riceve Pomigliano e blinda Mascarello

Dopo la sconfitta al Tre Fontane di Roma contro la capolista, l’Inter è pronta a riscattarsi oggi, alle ore 12.30, ospitando tra le mura amiche il Napoli fanalino di coda. "Non siamo soddisfatte della prestazione contro la Roma, avremmo potuto essere più coraggiose con la palla e mettere più pressione in fase difensiva, ma abbiamo imparato la lezione e faremo meglio nelle prossime gare. Il Napoli è una squadra molto diligente, ci presserà sulle fasce e terrà il baricentro basso per impedirci di arrivare davanti alla porta. È una squadra che è migliorata, dovremo essere ben organizzate in difesa" le parole della nerazzurra Katie Bowen. La compagine di Guarino è attualmente quarta in classifica a cinque punti di distanza dalle prime della classe e vincere contro le partenopee rappresenterebbe un ottimo modo per ritrovare fiducia nelle proprie qualità. Domani, invece, toccherà al Milan affrontare in casa il Pomigliano: dopo il pari a reti inviolate nel derby lombardo con il Como, le ragazze di Ganz vogliono sbloccarsi sotto porta e smuovere una classifica che le vede ferme al sesto posto per puntare dritto alla Poule Scudetto. Nel frattempo il club di via Aldo Rossi ha ufficializzato il rinnovo di contratto di Marta Mascarello, riscattata a luglio e ora legata al Milan fino al 30 giugno 2026.I.C.