Serie A femminile. Batosta nerazzurra, la Juve chiude in goleada

Il Derby d’Italia andato in scena ieri pomeriggio a Biella ha visto trionfare la Juventus di Montemurro che resta così a tre lunghezze di distanza dall’inarrestabile capolista Roma, al suo ottavo successo su altrettante partite: 5-0 il finale di match con l’Inter uscita sconfitta e ferma ora al quarto posto in classifica a braccetto con il Como (ko per 3-0 con la Fiorentina). Partenza lampo delle bianconere che dopo cinque minuti di partita si sono portate su un rassicurante doppio vantaggio firmato da Caruso, su assist di Thomas a sorprendere Durante sul suo palo, e Grosso con un mancino di potenza sotto la traversa: le nerazzurre hanno provato a reagire trovando una buona chance prima dell’intervallo con Cambiaghi ma il suo tiro ha fatto la barba al palo. A inizio ripresa la Juventus ha calato il poker con l’ex rossonera Lindsay Thomas, scatenata e autrice di una doppietta micidiale, prima sfruttando la bella punizione di Caruso, poi a chiudere di destro la perfetta combinazione Cascarino-Grosso-Garbino. Salvai ha sfiorato il gol di testa al 66’ ma Durante ha salvato i pali ospiti con un grande intervento. A dieci minuti dal termine Simonetti ha atterrato in area di rigore la neoentrata Girelli che dagli undici metri ha spiazzato il portiere nerazzurro per la manita finale. "Risultato pesante che non rispecchia la partita. C’è da fare un mea culpa perché abbiamo concesso troppo ad una squadra forte che sa come fare male e certe disattenzioni le paghi a caro prezzo", l’analisi di Rita Guarino. Le nerazzurre devono rialzarsi in fretta perché all’orizzonte c’è un attesissimo derby: sabato, alle 13:45, infatti, l’Inter aprirà le porte della sua nuova casa, l’Arena Civica di Milano, alle cugine rossonere. I.C.