Sale la febbre, il Mantova vicino al sogno. Manca solo un passo per volare in Serie B

Sono giorni ricchi di emozione a Mantova e in tutta la provincia virgiliana. I biancorossi sono ad un passo dalla promozione in serie B e, vincendo la gara al "Martelli" di sabato con l’Atalanta Under 23, festeggerebbero la certezza matematica del ritorno tra i cadetti dopo quattordici anni di altalenante attesa. In effetti alla conclusione della regular season mancano ancora cinque giornate, ma la squadra di Possanzini è giunta a questo rush finale con un vantaggio di dodici punti sul Padova.

Considerando che Burrai e compagni sono in vantaggio nei confronti diretti con i biancoscudati, basterebbe loro ottenere in questo turno pre-pasquale lo stesso risultato dei veneti per poter riabbracciare la Serie B. C’è dunque grande fermento in vista dell’incontro della vigilia di Pasqua in un "Martelli" che già si preannuncia gremito in ogni ordine di posto, anche se, a dire il vero, la promozione potrebbe arrivare già domani sera pur senza giocare. Si tratta di un’ipotesi piuttosto complicata, ma se la pericolante Pergolettese, affamata di punti per uscire dalla zona playout, riuscisse a vincere a Padova, il Mantova non avrebbe nemmeno bisogno di scendere in campo per guadagnarsi la certezza della promozione. Al di là di questa possibilità, la grande attesa di tutto l’ambiente biancorosso è indirizzata verso la gara con l’Atalanta Under 23.

C’è fermento in tutti i luoghi di ritrovo e si sta studiando la soluzione per mettere a disposizione dei tifosi che non potranno entrare allo stadio un maxi-schermo per seguire la partita e inneggiare alla propria squadra. A tal proposito, scartata l’opzione di installare il maxi-schermo nel centro cittadino, la scelta finale dovrebbe essere quella dell’ampia area a disposizione a Campo Canoa, dove i sostenitori virgiliani potranno esprimere la loro gioia in tutta serenità e sicurezza.

Un’atmosfera dalla quale stanno cercando di estraniarsi mister Possanzini ed i suoi giocatori anche se non è affatto semplice riuscire ad isolarsi da tutto quello che sta accadendo intorno. In ogni caso il tecnico sta insistendo con i suoi ragazzi affinché tengano alta la concentrazione e riescano a dare tutti quel qualcosa in più, proprio in questa partita, che potrebbe premiare un’intera stagione di lavoro.

Non bisogna pensare ai possibili festeggiamenti, ma, al contrario, è necessario mantenere al centro dell’attenzione una rivale talentuosa come quella allenata da mister Modesto. Una compagine giovane, ma dalle notevoli qualità e desiderosa di regalarsi un posto nei playoff. Premesse che non devono vanificare la "grande attesa" del Mantova.