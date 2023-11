QUI ATALANTA. Alla Dea manca l’ultimo passo. Bilancio negativo contro le grandi

L’Atalanta, quinta forza del campionato, ha ancora bisogno di un passo in avanti nei confronti diretti. La Dea finora ha costruito una posizione di classifica positiva, al quinto posto con 19 punti, sbagliando una sola partita alla seconda a Frosinone, facendo poi il massimo con le squadre di medio bassa classifica grazie a sei vittorie raccolte contro Sassuolo, Monza, Cagliari, Verona, Genoa e Empoli, cui va aggiunto il pareggio contro la Juventus, in uno 0-0 casalingo con tanti rimpianti per gli orobici tra una traversa di Muriel e le parate miracolose di Szczesny. Quello contro i bianconeri è stato l’unico punto raccolto nei confronti diretti: due sconfitte gemelle sui campi di Fiorentina e Lazio, per 3-2, prendendo il terzo gol nel finale dopo aver mancato il sorpasso sul 2-2, e poi la sconfitta di sabato 1-2 contro l’Inter. Sbagliando una serie di occasioni sotto porta, rammaricandosi per un rigore concesso ingenuamente da un’uscita irruenta di Musso su Darmian sullo 0-0 a pochi minuti dall’intervallo. Episodi. Gasperini ha ricordato che spesso si tratta di questione di centimetri ma la sua Dea gioca alla pari queste partite. Vero, ma resta il verdetto del risultato negativo, a segnalare che manca ancora qualcosa per compiere quel passo per arrivare al livello delle prime quattro.Fabrizio Carcano