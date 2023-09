Ponte San Pietro-Ciserano: il derby bergamasco di Girone B senza sconfitti

Il Ponte San Pietro non riesce a centrare la seconda vittoria consecutiva e deve frenare davanti alla voglia di riscatto della Virtus Ciserano. Il derby bergamasco si chiude 1-1. Il risultato viene deciso nel primo tempo, quando al gol di Gningue per i blues risponde la rete di Nessi, che al 40’ firma il pareggio. Nella ripresa i giocatori di Valenti cercano di far valere il fattore campo, ma i rossoblù rispondono con attenzione e pungono a loro volta in avanti. Il risultato, però, rimane immutato sino al termine.

Luca Marinoni