Mistero Olimpia. Milano ha riperso la strada maestra. Messina incredulo

di Sandro Pugliese

L’unica continuità che in questo momento l’Olimpia Milano sta avendo è che ciclicamente in questo inizio di stagione sta avendo dei sorprendenti risultati negativi. Se tutto ciò inficerà o meno il grado di fiducia nei momenti decisivi della stagione lo si scoprirà solo nei prossimi mesi. Rimane il fatto, però, che a inizio stagione neanche il più ardito degli scommettitori avrebbe mai potuto pensare, non solo che l’Olimpia alla nona giornata avesse già ben 4 sconfitte di cui due in casa, ma che queste, con tutto il rispetto parlando siano arrivate con Napoli (comunque al momento capolista), Pesaro, Scafati e Pistoia, non proprio tra le squadre favorite per il titolo. In più si aggiungono anche alcune sconfitte in Eurolega tra cui spicca la debacle di Berlino in quella che, in dieci giornate, rimane l’unica vittoria europea dei tedeschi.

Il famoso detto "vincere aiuta a vincere" per il momento non sembra appartenere all’Olimpia Milano e questo preoccupa ancora di più di una classifica che, comunque, non è per ora così allarmante in Italia (2 sole vittorie di distanza dal quartetto che occupa la testa) e neanche troppo in Eurolega con un solo successo in meno della zona play-in. Il problema della continuità da inseguire e mettere a posto, comunque è ben chiaro anche nella testa di coach Ettore Messina che, infatti, ha così commentato dopo il ko interno con Pistoia: "E’ un dato di fatto che non abbiamo continuità di rendimento e dopo una bella partita come quella di venerdì, non siamo riusciti a farne un’altra intera di domenica. Questo è un aspetto sul quale dobbiamo migliorare. Venivamo da una bellissima settimana, quindi non so sia stata una questione fisica o di testa".

Con i toscani è stata una sconfitta incredibile perchè il primo tempo è stato quasi perfetto con 53 punti segnati e un +14 raggiunto che sembrava incanalare il match a favore dei biancorossi. Vero è che la squadra neanche 48 ore prima era in campo a Belgrado, ma paradossalmente più che la stanchezza il problema è stato partire da troppo in vantaggio pensando che la sfida fosse già finita. Così l’approccio al ritorno sul parquet è stato davvero deleterio per un inopinato parziale di 28-47 del secondo tempo, punteggio che i biancorossi non hanno praticamente mai subito neanche nelle grandi sfide europee: "Noi dopo un primo tempo giocato bene, siamo tornati in campo in modo sbagliato e quando Pistoia ha rimontato abbiamo tentato di risolverla prendendo tiri da tre senza logica". Ora la squadra è in palestra per preparare la nuova sfida di Eurolega che dopodomani porterà al Forum lo Zalgiris Kaunas in uno scontro diretto delicato per la classifica. I lituani infatti, si trovano attualmente proprio a pari con l’Armani in classifica e sono un’altra formazione da mettersi dietro per proseguire il cammino verso la seconda fase.