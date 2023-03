Il percorso della Milano-Sanremo 2023

Abbiategrasso (Milano) – Sabato 18 marzo l’edizione numero 114 della Milano-Sanremo apre la stagione delle grandi classiche del ciclismo.

Quest’anno la classicissima di primavera non partirà tuttavia dal capoluogo lombardo bensì da Abbiategrasso, per un percorso che nei primi trenta chilometri sarà inedito. Le novità riguardano dunque il tratto lombardo della gara, fino a Pavia, dove la corsa tornerà nel solco della tradizione per dirigersi in Liguria attraverso il passo del Turchino e, nelle fasi finali, affrontare le mitiche ascese dei tre capi, della Cipressa e del Poggio.

Ad Abbiategrasso, il gruppo si muoverà alle 9.55 dal Villaggio di Partenza per prendere il via ufficialmente alle 10.10 al chilometro zero. Tra le 10.22 e le 10.23 il transito da Motta Visconti, quindi l’ingresso in provincia di Pavia, con i passaggi di Bereguardo tra le 10.29 e le 10.31 e Torre d’Isola tra le 10.36 e le 10.39. A Pavia i corridori giungeranno tra le 10.45 e le 10.48 mentre tra le 10.57 e le 11.01 è previsto il passaggio sul ponte sul Po. Tra le 11.14 e le 11.20 sarà la vola di Casteggio, tra le 11.29 e le 11.37 quella di Voghera, ultimo comune lombardo prima dell’alessandrino Pontecurone.

La corsa proseguirà quindi in territorio piemontese e da lì in Liguria. Per quanto riguarda i passaggi chiave, la Cipressa sarà affrontata indicativamente fra le 16.20 e le 17, il Poggio tra le 16.45 e le 17.25. L’arrivo sul classico traguardo di via Roma è atteso tra le 16.50 e le 17.30