L’Urania attesa a Rieti. Big match per Orizinuovi nella tana della Fortitudo

Turno infrasettimanale per la Serie A2 che sfruttando il giorno festivo giocherà oggi tutte le partite della settima giornata. Si inizia a Rieti dove l’Urania Milano scende in campo alle 17, poi alle 18 la Juvi Cremona sarà ospite di Casale Monferrato, a Vigevano i ducali ospiteranno Treviglio nel derby regionale e Cantù cerca di proseguire la sua corsa da capolista in casa con Torino. Nel girone rosso, invece, trasferta di prestigio per Orzinuovi che sarà di scena a Bologna per giocare contro la capolista imbattuta Fortitudo. S.P.