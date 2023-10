Lumezzane sottotono fallisce la missione riscatto. Sul campo dell’Arzignano arriva un’altra sconfitta

Non è un periodo fortunato per il Lumezzane che cade ad Arzignano con un gol per tempo. Alla squadra di Franzini non basta un buon avvio per tornare a punti. Dopo soli 8’, infatti, Galeotti finisce per accompagnare in rete il pallone che colpisce il palo dopo un felice guizzo di Lakti. Incontro subito in salita per i valgobbini che, però, si portano con crescente volontà dalle parti di Boseggia. I vicentini non si limitano a difendere l’immediato vantaggio e l’incontro si mantiene combattuto, ma il punteggio non cambia sino all’intervallo. I valgobbini affidano così le loro speranze alla ripresa, ma nel secondo tempo gli ospiti non riescono a superare la difesa gialloazzurra che al 29’ torna a colpire con Bernardi che firma il raddoppio.Luca Marinoni