L’Olimpia è alla deriva. Le prende anche a Sassari

A furia di perdere, quasi non fa neanche più notizia. E’ quello che l’Olimpia continua a fare in trasferta dove ha perso 7 gare su 10 tra campionato e coppa, cadendo questa volta a Sassari 89-83. Lo fa anche con la squadra che si presentava come terz’ultima. Milano, orfana di Mirotic probabilmente fino a fine mese, con Shields unico guerriero (31 punti) ma con una squadra che dimostra di aver perso l’anima. La partenza è disarmante, 12-0 per Sassari e la miseria di 30 punti nel 1° tempo. Poi quando tocca il baratro sul 58-44 nel 3° periodo si accende grazie a Shields (74-74). Sembra poter mettere la freccia, ma ogni volta la Dinamo la ricaccia indietro. Succede di nuovo sull’80-80 e sull’83-83 quando poi i sardi segnano i canestri della staffa. Sandro Pugliese