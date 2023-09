L'Italia tifa Nespoli, l'unico azzurro ai Mondiali di Tiro con l'Arco

Le sue frecce vanno veloci come la Ferrari di cui è tifoso e forse, visto i risultati della Rossa, anche di più. Mauro Nespoli, ancora una volta, è in finale nell’ultimo atto di Coppa del Mondo, in Messico. L’arciere di Voghera, argento ai Giochi di Tokyo 2020, ha raggiunto il traguardo per la sesta volta in carriera. Era già successo nel 2013, nel 2018, nel 2021 e 2022. Nel 2019 è andato vicino alla vittoria conquistando l’argento, sconfitto solo in finale dallo statunitense Brady Ellison.

L’occasione, così, è ghiotta pure quest’anno. Nespoli, unico azzurro qualificato per le sfide in centroamerica è reduce dall’impresa di Medellin, nella terza tappa di Cdm. Ha conquistato infatti l’oro battendo in finale 6-4 e in rimonta Kim De Jeok dopo aver eliminato nei turni precedenti il campione olimpico in carica Mete Gazoz, lo statunitense Brady Ellison e l'altro coreano Kim Je Deom. Ora, in Messico se la vedrà con il moldavo Dan Olaru, il brasiliano Marcus D’Almeida e il coreano Kim Woojin (quattro volte campione) ammessi di diritto dopo le vittorie nelle tappe di Coppa del Mondo.

Ci sarà anche il messicano Matias Grande, come padrone di casa, mentre a completare il lotto saranno l’altro coreano Lee Woo Seok, lo statunitense Brady Ellison, d’oro alle Finali in cinque occasioni, e l’indiano Dhiraj Bommadevara.

Giuliana Lorenzo