L’ESORDIO. Ecco Bonfanti. Innesto dall’U23

Dalla serie C alla serie A. Il 20enne difensore Giovanni Bonfanti è il primo giocatore dell’Atalanta ad aver fatto il salto dalla neonata squadra under 23, che sta facendo benissimo in serie C con 23 punti, alla prima squadra di Gasperini, che sabato lo ha fatto esordire contro il Napoli. Venti minuti alla sua prima al Gewiss Stadium per Bonfanti, corazziere milanese cresciuto nella “cantera“ di Zingonia dove è approdato 12enne, compiendo tutta la trafila fino all’Under 18. Poi una stagione in prestito nella Primavera della Sampdoria e lo scorso anno un altro prestito formativo in serie C al Pontedera. In estate Bonfanti è stato richiamato per fare parte della nuova Under 23 e Gasp lo ha utilizzato nelle amichevoli estive al posto dell’infortunato Palomino. E proprio i guai fisici dell’argentino gli hanno permesso di restare in prima squadra fino al debutto contro il Napoli. Dall’Under 23 Gasperini ha già convocato anche il 18enne esterno Palestra, il 17enne centrocampista Mendicino e il 22enne fantasista Cortinovis. E attenzione al 20enne portiere Vismara…

F.C.