Legnano tiene la testa in Girone B: gol di Staffa, Folgore fermata dal palo

Basta un gol di Staffa al Legnano per battere la Folgore Caratese (nella foto) e restare a punteggio pieno in testa. Poco importa se si gioca sul "neutro" di Caronno in "sintetico" perché la squadra di Scudiero fa sua una partita equilibrata e combattuta, ma con poche occasioni da gol. Alla prima il Legnano fa centro. Buona parte del merito è di Rossi che vince un paio di contrasti, lascia sul posto Arpino e serve Staffa che solo nel cuore dell’area col piattone fa centro. La reazione della Folgore c’è e al 28’ è solo il palo a fermare Arpino che intercetta un bel pallone scodellato da Vernocchi, lo indirizza bene ma il legno gli dice di no. Secondo tempo più avaro di emozioni. Ro.San.