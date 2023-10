Lecco: Esonerato Foschi, Zaffaroni in pole per la panchina Il Lecco ha esonerato Luciano Foschi ed è pronto a sostituirlo con Marco Zaffaroni. La trattativa è ben avviata e mancano solo gli ultimi dettagli per la firma. Zaffaroni, artefice della salvezza del Verona, sarà l'allenatore del Lecco.