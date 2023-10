L’attività. Si va in pedana con il Don Gnocchi

Nell’ambito della presentazione del Trofeo Città di Milano si è svolto il workshop “Sport & Disabilità... in punta di fioretto“ in cui, tra gli altri interventi, c’è stato anceh quello della Fondazione Don Gnocchi. "Grazie all’Accademia, la scherma è l’attività più frequentata dei nostri centri - dice Antonio Spinelli, referente delle attività sportive e ricreative della Fondazione Don Gnocchi - Nel programma ci sono dieci attività in totale e con iniziative come questa diamo l’opportunità di fare sport a 171 ragazzi".M.T.