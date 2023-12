L’Atlantide non può fermarsi. Zambonardi: "Vedo tanta fiducia"

È una fase decisiva per la regular season dell’Atlantide. In effetti sono trascorse solo poche ore dal combattuto successo al tie-break nel derby con Cantù e già domani la squadra di coach Zambonardi dovrà affrontare una trasferta ostica come quella in casa dei Lupi di Santa Croce.

I toscani hanno bisogno a loro volta di punti per cercare di allontanarsi dalla zona calda della classifica e riescono a dare il meglio davanti al loro pubblico. I Tucani, però, devono sfruttare lo slancio della vittoria (anche se da due punti) con i canturini e replicare quanto di positivo fatto vedere.

La fiducia dell’allenatore Zambonardi. "Con Cantù - è l’analisi dell’allenatore bresciano - sapevamo che non sarebbe stata una partita facile. Entrambe le squadre hanno patito a fasi alterne, ma noi siamo riusciti a reagire".

Lu.Ma.