L’Allianz Milano non si ferma più. Egonu decisiva, Istanbul costretta alla resa: 0-3

Roboante vittoria in casa delle campionesse d’Europa in carica per l’Allianz Vero Volley Milano. A Istanbul la squadra di coach Marco Gaspari ha travolto con un clamoroso 3-0 il Valifbank in una partita a senso unico. La squadra capace di vincere le ultime due Champions League, arrivata comunque a questa sfida a punteggio pieno (così come Alessia Orro e compagne), è stata spazzata via in particolare nei primi due set, chiusi 17-25, a suon di muri e servizi vincenti.

A fare la differenza tanto per cambiare è stata la grande ex Paola Egonu che, dopo aver trionfato con la maglia delle turche lo scorso anno, è stata inarrestabile: emblematici i tre ace consecutivi che hanno deciso il secondo parziale. Stravinto il duello con Jordan Thompson, l’opposto statunitense che l’estate scorsa ha fatto il percorso inverso lasciando l’Italia. In generale però tutta Milano ha giocato alla perfezione, chiudendo con autorevolezza i conti nel terzo set. La formazione femminile del Consorzio ha così ipotecato la qualificazione diretta ai quarti di finale della massima competizione continentale, allungando la sua striscia positiva, a cui vanno aggiunti i quattro successi di fila ottenuti in serie A1. Domenica all’Opiquad Arena di Monza arriverà la Trasportipesanti Casalmaggiore.

VAKIFBANK ISTANBUL-ALLIANZ VERO MILANO 0-3 (17-25, 17-25 16-25)

Andrea Gussoni