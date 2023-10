L’AGENDA. Assoluti e CdM prima della Francia

La prossima tappa nell’agenda di Martina Rabbolini sarà ai campionati italiani in vasca corta a fine novembre. In programma anche alcuni trofei in Lombardia e il meeting internazionale di Brescia a metà dicembre in vasca lunga. Nel 2024, a marzo la Coppa del Mondo e successivamente gli assoluti primaverili ed estivi in vasca lunga. Ogni appuntamento può dare punti importanti per la qualificazioni alle Paralimpiadi di Parigi 2024.M.T.