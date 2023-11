La Vero Volley respira l’aria dell’alta classifica . Oggi attacca i Campioni d’Italia dell’Itas Trentino

Match d’alta classifica per la Mint Vero Volley Monza, che alle 18 farà visita ai campioni d’Italia in carica dell’Itas Trentino, imbattuti in questa stagione. I brianzoli, dopo aver assaporato la vetta della classifica, sognano di tornarci, forti delle tre vittorie esterne in altrettante sfide giocate lontano dall’Opiquad Arena. Coach Massimo Eccheli sa che non sarà facile calare il poker, ma non parte battuto: "E’ stata una delle ultime settimane standard, quelle in cui si riesce a lavorare ogni giorno per programmare la partita della domenica. Abbiamo avuto questa possibilità, grazie all’anticipo della scorsa settimana a Verona e per noi è stato molto positivo ha sottolineato alla vigilia -. Trento per noi è storicamente un campo tabù, in cui non siamo mai riusciti a vincere".

Ma oggi c’è fiducia: "Sono i campioni d’Italia, sono molto forti e a tutt’oggi imbattuti, siamo consapevoli che sarà un match difficile ma noi vogliamo giocare una partita tosta", ha concluso Eccheli.

A.G.