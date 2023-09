La stagione termina il 5 maggio 2024

Nove gironi, 38 giornate: la serie D scatta domani 10 settembre mentre il termine della stagione regolare è in programma il 5 maggio 2024. Il giro di boa sarà il 20 dicembre con l’ultima giornata del girone d’andata, poi il campionato si fermerà per le festività natalizie e il 17 marzo per il Torneo di Viareggio.