La matricola di Franzini a Lumezzane (BS): ospite della Pro Vercelli

LUMEZZANE (Brescia)

Dopo un’attesa di 6 anni, il Lumezzane riprenderà il suo viaggio in Serie C in casa dell’ambiziosa Pro Vercelli. I bianchi vogliono lottare per i vertici, ma i valgobbini sono decisi a dimostrare di meritare il calcio prof. Confermato mister Franzini, artefice delle 2 promozioni consecutive che hanno riportato in alto la società guidata dal presidente Caracciolo ha cercato di confermare lo zoccolo duro che ha vinto in D, inserendo giocatori con l’esperienza per affrontare un torneo impegnativo.

Negli ultimi giorni l’organico è stato completato con Scremin (2003) in difesa e di Cannavò (2000) e Kolaj (’99) in attacco. Innesti grazie ai quali il Lume conta di navigare senza paura. Luca Marinoni