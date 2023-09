La matricola Club Milano batte il Caravaggio 0-0: storico punto in Girone B

Dopo la sconfitta di misura all’esordio, il Club Milano riesce a frenare le ambizioni di un altro avversario quotato come il Caravaggio e conquista il primo, storico punto in serie D (0-0). L’avvio dell’intensa sfida giocata a Pero vede maggiormente propositivi i bergamaschi di Maurizio Terletti, ma la squadra allenata da Giuseppe Scavo non si disunisce e cresce. Aumenta il ritmo della gara e la matricola biancorossa riesce a creare diverse occasioni, ma non trova il varco giusto per trafiggere Pennesi. Lu.Ma.