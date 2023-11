La corsa dei Tucani. L’Atlantide punta dritto alla vetta. L’esame di maturità è con Siena

Il tris di vittorie in una settimana con Porto Viro, Cuneo e Ravenna ha portato entusiasmo all’Atlantide che ora ha l’opportunità di lanciare l’assalto al podio della A2. Domenica arriverà al S. Filippo il pur temibile Siena, per una gara di alta classifica che potrebbe mettere le ali ai Tucani: "I miei ragazzi giocano sempre con tranquillità e determinazione, senza mai abbassare la guardia. Adesso vogliamo prepararci al meglio per affrontare un avversario di valore come Siena". Luca Marinoni