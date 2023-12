La buona notizia. Scardina torna a casa dieci mesi dopo il malore: "Cadere e poi rialzarsi, grazie per l’affetto»

Il campione di box rozzanese dopo 10 mesi di ospedale torna a casa. Daniele Scardina "King Toretto", pugile 31enne di Rozzano, passerà il Natale a casa dopo un lunghissimo ricovero. Era finito in ospedale all’Humanitas lo scorso 28 febbraio in seguito ad un malore in allenamento che lo fece entrare in coma. L’annuncio lo ha dato lo stesso King Toretto con un post sui social: "Cadere e poi rialzarsi. Duro lavoro e sofferenza. Toccare il fondo, salire e risorgere come una fenice. Continuare a lottare per un sogno. Questo è il mio motto - ha scritto il campione di box rozzanese -. Dopo 10 mesi in ospedale e riabilitazione si torna a casa". Il ritorno a Rozzano è previsto per il 20 dicembre e i suoi fan si preparano ad accoglierlo con grandi feste. "Il 20 dicembre torno nella mia città con il calore della mia famiglia che siete tutti voi". Il suo post si chiude con i ringraziamenti per chi lo ha sempre sostenuto: "Continuo a ringraziarvi per il sostegno e l’affetto che mi avete dimostrato ogni giorno anche attraverso i tanti messaggi a cui presto spero di riuscire a rispondere". I suoi tifosi e i tantissimi amici di Rozzano avevano soggiornato per giorni sotto le finestre dell’Humanitas pregando affinchè uscisse dal coma. Ora tutti attendono il tuo rientro a casa.

