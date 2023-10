La Brixia Brescia spinge le Fate ai Giochi di Parigi: Ginnastica Artistica Femminile vola!

Contro tutto e tutti, contro gli infortuni e un po’ di sfortuna l’Italia della ginnastica artistica femminile strappa il pass per i Giochi di Parigi. Ai Mondiali di Anversa, in corso in questi giorni, la missione è compiuta. Le Fate, prive di Asia D’Amato, Giorgia Villa, Martina Maggio e Vanessa Ferrari, hanno centrato l’obiettivo minimo. Le azzurre scuola Brixia Brescia, ovvero Alice D’Amato, Angela Andreoli, Elisa Iorio (più la riserva Veronica Madriota) con Manila Esposito e Arianna Belardelli, nonostante qualche sbavatura di troppo non hanno compromesso il risultato. Al termine delle suddivisioni, con il punteggio di 162.230, è così arrivata la certezza di poter volare a Parigi. La formazione del dt Casella si è piazzata dietro agli Stati Uniti, leader con 171.395, alla Gran Bretagna con 166.130, alla Cina (165.663) e al Brasile, quarto con 164.297. Felice, tra tutte, soprattutto la più giovane, la bresciana Andreoli.

"Era il mio primo Mondiale, e sono felicissima dei miei risultati. Dovevamo gareggiare per la squadra e qualificarci e ci siamo riusciti. Confrontarmi con le migliori al Mondo è stata un’altra emozione indescrivibile". La Nazionale italiana ha conquistato anche l’accesso alla final eight a squadre, in cui non manca dall’edizione di Doha del 2018. Unico rammarico l’assenza di finali di specialità individuali ma venerdì, nell’all around ci saranno Esposito e D’Amato. Giuliana Lorenzo