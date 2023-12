Inzaghi ecco Bastoni, ma è ancora emergenza in difesa

Troppi complimenti potrebbero far male, così come è pericoloso considerare, dopo Juventus e Napoli, in discesa il calendario. L’Udinese a San Siro (domani ore 20.45) è la classica partita non da cartello ma ricca di insidie, anche perchè la classifica dei bianconeri è in parte bugiarda.

Con Pavard e Dumfries fuori, e un Cuadrado non ancora al meglio, continua infatti l’emergenza sulla fascia destra per Inzaghi.

La buona notizia da Appiano Gentile riguarda Alessandro Bastoni che ieri ha svolto (quasi) tutto l’allenamento con i compagni e così farà oggi, tanto che è scontata la sua convocazione per la sfida contro l’Udinese.

Anche il recupero di Benjamin Pavard procede per il meglio e addirittura si deve tenere a freno la voglia del francese di tornare a disposizione del suo allenatore. L’ex Bayern, infatti, vortrebbe anticipare gli iniziali tempi di recupero, tanto che potrebbe accomodarsi in panchina contro la Lazio (domenica 17 dicembre). Terapie invece per i due olandesi Stefan de Vrij e Denzel Dumfries. Dall’inizio del 2023 l’Inter è la squadra che ha ottenuto il maggior numero di punti in Serie A, ben 77: Inzaghi non vuole certop rallentare proprio a dicembre.

Capitolo Lautaro. "Sul rinnovo manca poco, non c’è problema e sono tranquillo. Firma a capodanno? Anche prima - ammette l’argentino - Sono tranquillo e sereno, qui mi sento bene".

"Inizio stagione? Sinceramente me lo aspettavo anche se non credevo ingranassimo così velocemente: in estate sono partiti 12 giocatori, sono arrivati ragazzi straordinari che lavorano bene dal primo giorno ma non mi aspettavo ci integrassimo tutti così in fretta" ha concluso.