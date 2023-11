Inter, allarme difesa. Bastoni salta la Juve. Scelte quasi obbligate

L’infortunio di Alessandro Bastoni riduce le possibilità di scelta di Simone Inzaghi in vista di Juventus-Inter. Il difensore centrale ha lasciato Coverciano, dove era in ritiro con la nazionale, per svolgere ieri mattina gli esami conseguenti a un problema muscolare accusato mercoledì. Il comunicato ufficiale della Federcalcio riporta di un risentimento al polpaccio destro dopo il quale il club di appartenenza svolgerà ulteriori approfondimenti. La situazione andrà valutata col passare dei giorni, ma il giocatore salterà quasi certamente il derby d’Italia, non verrà presumibilmente rischiato per Benfica-Inter (i nerazzurri sono già qualificati agli ottavi di Champions League) e andrà valutato per la successiva trasferta a Napoli. Per Inzaghi significa perdere una pedina in un reparto che già non può disporre di Pavard e che ha in Darmian un giocatore da gestire tra il ruolo di terzo in retroguardia e quinto a centrocampo. Su quella stessa fascia, infatti, non è ancora tornato a disposizione Cuadrado (il colombiano si sta curando da un’infiammazione al tendine d’Achille che lo ha tormentato in questo avvio di stagione) e Dumfries ha dato segni di stanchezza. L’olandese ha due impegni in nazionale da affrontare prima di tornare alla Pinetina, spera di non arrivare troppo spremuto o addirittura indisponibile all’appuntamento contro la Juventus, anche perché avanzare Darmian al suo posto vorrebbe dire doversi ingegnare per una retroguardia d’emergenza.

Nella sfida contro il Salisburgo, in cui ha fatto ampio uso del turnover, Inzaghi ha lanciato dal 1’ Bisseck. È stata la prima gara da titolare in nerazzurro per il tedesco, con buone risposte nei 45’ in campo, ma anche un cartellino giallo preso un po’ ingenuamente che ha suggerito all’allenatore una sostituzione in largo anticipo (già durante l’intervallo). Per quanto il palcoscenico della Champions fosse già un importante battesimo del fuoco, lanciarlo nella mischia in uno Juventus-Inter potrebbe essere un passo troppo lungo. L’altra pedina a disposizione di Inzaghi è l’arretramento di uno tra Carlos Augusto e Dimarco con lo spostamento di De Vrij a destra e Acerbi in mezzo, ma stiamo parlando di scenari di massima emergenza a cui per ora lo staff tecnico non è ancora costretto. Parlando di defezioni, Calhanoglu è stato esentato dalla gara tra Turchia e Germania per un’infezione alle vie respiratorie e dovrebbe a breve tornare a Milano.

Quanto accaduto a Bastoni potrebbe aprire delle caselle d’impiego anche per i giovanissimi, non tanto in campionato quanto in Champions League. Come detto, l’Inter ha una partita in programma a Lisbona nel mezzo tra due incontri molto complicati con Juventus e Napoli. In lista B per la massima competizione europea è presente Giacomo Stabile, 18 anni, impiegato nel pre-campionato e fondamentale nell’Under 19 guidata da Christian Chivu. In estate la società ha deciso di premiare il ragazzo e l’altro giovane elemento aggregato al gruppo (ovvero Stankovic) con un prolungamento fino al 2025. Una finestra in Coppa sarebbe un premio in più per un ragazzo su cui la dirigenza punta con decisione.