Ilaria Ghisalberti, chi è la campionessa italiana di Gigante: sci, carriera, infortuni e passioni

Bergamo, 3 aprile 2025 – Ilaria Ghisalberti è la campionessa italiana 2025 di gigante: la 24enne del Centro Sportivo Carabinieri ha vinto la sfida tricolore proposta sulla pista Mediolanum della Ski Area Lusia, in Val di Fassa (Trentino) con il tempo complessivo di 2'17"74; uscita nella seconda manche dopo essere stata al comando a metà gara Federica Brignone (Carabinieri), vincitrice della Coppa del Mondo generale e di specialità. Per lei purtroppo una brutta caduta: è stata trasportata in elicottero all'ospedale e le sono state riscontrate la frattura del piatto tibiale e del perone della gamba sinistra. Sarà operata a Milano e rischia sei mesi di inattività. Seconda dopo la prima manche, Ghisalberti ha conquistato il primo titolo italiano assoluto della carriera, condito dal miglior tempo nella frazione decisiva.

Ilaria Ghisalberti è originaria di Zogno, nella Bergamasca. È nata il 20 settembre del 2000 e ha 24 anni. Si è diplomata al Liceo Scientifico (indirizzo Scienze Applicate) di iSchool. Oggi è un’atleta di punta dello sci alpino italiano, che sta emergendo sempre di più grazie al suo talento e alla sua determinazione.

Ilaria si è ritrovata sugli sci a quattro anni, quando i suoi genitori appassionati di montagna portavano la sorella più grande in alta quota per sciare. E così, quasi per caso, un passatempo è diventato una passione. Un continuo crescendo che ha portato la giovane dallo Sci Club Zogno alla squadra della Guardia di Finanza.

Ilaria ha esordito in Coppa Europa nel 2017 ad Andalo in slalom gigante (45ª) e in Coppa del Mondo nel 2020 a Sölden nella medesima specialità, senza qualificarsi per la seconda manche; sempre in slalom gigante nel marzo 2024 ha conquistato a Ål la prima vittoria, nonché primo podio, in Coppa Europa. Non ha preso parte a rassegne olimpiche o iridate. Oggi, 3 aprile 2025, ha vinto il titolo italiano di gigante.

Coppa del Mondo

Miglior piazzamento in classifica generale: 91ª nel 2025

Coppa Europa

Miglior piazzamento in classifica generale: 15ª nel 2024

Vincitrice della classifica di slalom gigante nel 2024

2 podi: 1 vittoria, 1 terzo posto

Nel percorso sportivo di Ilaria non sono mancati gli infortuni tra lussazioni e la frattura di una tibia. Ma, nonostante qualche momento di sconforto, la giovane sportiva è riuscita a tenere duro e a non mollare.

Non solo sci, Ilaria ama molto fare anche altri sport. Oltre a tenersi continuamente allenata in palestra, nel tempo libero alla 24enne piace fare trekking ma anche nuotare, come dimostrano alcune fotografie sui social.