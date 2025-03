Federica Brignone, la campionessa di sci: età, carriera, fidanzato, la tigre sul casco e Sofia Goggia

Federica Brignone superstar. La sciatrice, nata a Milano e residente in Valle d'Aosta, è la protagonista assoluta di questa stagione: a sole quattro gare dalla fine della Coppa del Mondo guida la classifica generale con 10 vittorie e 14 podi (suo nuovo record personale, dopo i 13 podi del 2023/24), mentre lo scorso febbraio ai Mondiali di Saalbach in Austria ha conquistato la Medaglia d’Oro nello slalom gigante - 28 anni dopo lo storico Oro di Deborah Compagnoni ai Mondiali del Sestriere del 1997 - oltre alla Medaglia D’Argento in SuperG.

Nella sua carriera ha vinto 3 Medaglie olimpiche, 5 Medaglie iridate, ed è la sciatrice italiana più vincente di sempre in Coppa del Mondo. Ora è in testa alla Coppa del Mondo generale, ma nelle finali di Beaver Creek potrà puntare al 'triplete' essendo prima anche nelle classifiche di specialità di SuperG e di discesa libera. Dopo questo traguardo, nel mirino ha le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Quell’oro olimpico che le manca, è l’ultimo grande obiettivo che vuole conquistare prima che la sua straordinaria carriera si concluda.

Ma Federica non è solo sci. La campionessa, chiamata anche 'Tigre di La Salle', ama qualsiasi tipo di sport, soprattutto quelli d'acqua. E anche per questo ha lanciato un progetto volto a sensibilizzare l’opinione pubblica nei confronti dell’inquinamento. Inoltre, ha una grande passione per la moda e lo shopping. E ha un ottimo rapporto con i social, dove tiene sempre piuttosto aggiornati i suoi profili. Conosciamola meglio.