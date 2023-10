IL RICONOSCIMENTO. Cardinale premiato davanti a Biden: "Un privilegio»

Sabato sera, a Washington, Gerry Cardinale ha ricevuto da Jimmy Pitaro, presidente di Espn, il premio Leonardo Da Vinci per la Finanza, grazie al "suo senso degli investimenti, la leadership aziendale e la filantropia che esemplificano i valori della comunità italoamericana". Cardinale è stato premiato alla presenza del presidente americano Joe Biden: "Come ha detto di recente il nostro amico ed ex giocatore Zlatan Ibrahimovic, l’individuo viene con il collettivo e se il collettivo fa bene, allora il singolo farà bene. Sono molto orgoglioso delle persone che con il loro talento costituiscono il collettivo che rende RedBird un posto così speciale in cui lavorare. Possedere uno dei brand più storici del calcio europeo è un privilegio e un’esperienza unica". I.C.