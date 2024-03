Il Quanta chiude primo la stagione regolare: spareggi con Tergeste

Colpo di coda del Milano Quanta nell’ultima giornata del Master Round di Serie A. Con una grande prestazione i rossoblù hanno rimontato Asiago vincendo lo scontro al vertice per 4-2 (reti milanesi di Ferrari, Banchero, Lettera ed Erman). Dopo un primo tempo di grande difficoltà, terminato in svantaggio per 1-2, il Quanta ha reagito regalando un secondo parziale di alto livello.

Con questa vittoria gli uomini di coach Tessari hanno chiuso il girone al primo posto, superando proprio i veneti in classifica e vendicando i due ko subiti negli ultimi scontri diretti tra Serie A e Coppa Italia. Ora i meneghini inizieranno i playoff Scudetto da prima testa di serie col vantaggio del fattore campo. Domani sera al via i quarti di finale al meglio delle tre gare: Milano affronterà gli abbordabili Friulani del Tergeste.

A.S.