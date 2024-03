Il grande evento. Tornano gli Harlem Globetrotters. Domani lo spettacolo ad Assago

Gli Harlem Globetrotters tornano in Italia e fanno tappa anche a Milano. Domani dalle 18.30 il celebre team statunitense, noto per gli avvincenti spettacoli cestistici, si esibirà al Forum di Assago. Per il pubblico ci sarà la possibilità di aderire all’evento pre-partita Magic Pass, che consentirà ai possessori del "Magic Pass" di entrare in campo due ore prima dello spettacolo per incontrare i propri beniamini e provare con loro alcuni numeri dello show. Gli ultimi biglietti sono in vendita su ticketone.it A.S