Il Brescia piega la Samp e torna a vincere in casa

Il Brescia vince e convince e dopo 3 mesi torna al successo al Rigamonti, battendo con un secco 3-1 una Sampdoria costretta, in pratica, ad alzare bandiera bianca già prima della fine del 1° tempo. In effetti i blucerchiati del duo Pirlo-Baronio non riescono a tenere testa alle Rondinelle, che sin dall’inizio mettono in mostra un gioco piacevole ed incisivo e prendono il largo dopo pochi minuti. L’equilibrio dura solo 10’. Il tempo necessario a Jallow di superare Stankovic sfruttando una bella triangolazione con Galazzi e Borrelli. I blucerchiati tentano di reagire, ma la difesa biancazzurra è sempre attenta e sono ancora i locali ad andare in gol con Borrelli, che al 34’ firma il raddoppio con una gran giocata che non lascia scampo alla difesa della Samp.

Al 41’ il vantaggio del Brescia si fa ancora più ricco e Bjarnason batte Stankovic per il 3-0 che accompagna le due contendenti all’intervallo. Nella ripresa gli ospiti cercano di riaprire la contesa, ma le Rondinelle gestiscono con sicurezza il prezioso vantaggio. La squadra di Maran sfiora più volte il poker, ma la rete che sancisce il definitivo 3-1 è di marca blucerchiata, con Giordano che al 41’ supera Lezzerini con una palombella dalla distanza. Luca Marinoni