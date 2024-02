Gardesani a Reggio Emilia (ore 14) per staccarsi dal fondo. Zaffaroni spinge la sua Feralpi: "Siamo sulla strada giusta»

SALÒ (Brescia)

I tredici punti conquistati nelle ultime sei partite hanno consentito alla FeralpiSalò di tornare concretamente in corsa per una salvezza che, ora, dista solo quattro lunghezze (i playout, invece, sono a +1). La rincorsa della squadra di Zaffaroni, però, è tutt’altro che terminata e, in questo senso, assume un valore particolare la sfida odierna (dalle 14) in casa di un’altra matricola come la Reggiana. I granata di Nesta sono reduci dal successo colto a Bari e intravedono la possibilità di guardare verso i playoff, ma la formazione verdeblù, che nel mercato invernale ha inserito nel suo organico Liverani, Krastev, Manzari, Dubickas, Attys e Giudici, non può permettersi di frenare la sua risalita e deve raccogliere un risultato positivo: "Ci attende una partita dura – è la riflessione del tecnico gardesano – La Reggiana è una compagine di valore, ma la nostra squadra sta acquisendo una propria identità. È la strada sulla quale dobbiamo proseguire".

Proprio per dare continuità ai recenti, brillanti risultati, è facile ipotizzare che, almeno dal 1’, al Mapei Stadium scenderanno in campo i protagonisti delle ultime, positive uscite, i nuovi potranno offrire il loro apporto in seguito.

FERALPISALÒ (3-5-2): Pizzignacco; Balestrero (Pilati), Ceppitelli, Martella; Bergonzi, Kourfalidis, Fiordilino, Di Molfetta, Felici; Compagnon, Butic. All. Zaffaroni. L.M.