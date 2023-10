Frena la Cremonese. Il Parma non fa sconti: 1-2

Prima sconfitta della gestione Stroppa per la Cremonese, che cade in casa contro il Parma per 1-2. La capolista passa con Sohm dopo 4’, ma il Var annulla per fuorigioco. Stesso destino per Vazquez al 26’. Sempre nel primo tempo anche uno squillo di Coda: sinistro al volo troppo centrale. A sbloccare l’incontro ci pensa Hernani: tiro non angolato ma potentissimo e al 9’ della ripresa gli ospiti sono avanti. Stroppa aumento il peso offensivo con Okereke per Abrego e la fortuna premia la Cremo, che impatta al 19’ su punizione di Castagnetti deviata imparabilmente dalla barriera. Man riporta di nuovo avanti gli emiliani, l’assistente segnala fuorigioco ma stavolta il Var convalida. M.T.