Fiba Europe Cup. Varese è in semifinale. Sfiderà i turchi del Bahcesehir

La Itelyum Varese si qualifica alla semifinale di Fiba Europe Cup. I biancorossi mancavano da un penultimo appuntamento europeo dal 2016. Allora la squadra allenata da Paolo Moretti superò nei quarti l’Anversa in una emozionante gara-3 accedendo alle Final Four disputate a Chalon-aur-Saone. C’erano Chris Wright e Kristjan Kangur, oggi i pilastri sono Nico Mannion e Davide Moretti, e con i cechi del Nymburk è vita facile. +10 all’intervallo dopo il +15 della gara di andata, in un primo tempo da 7/14 da 3 e 11/17 da 2, con ben 13 assist. Un’orchestra, in una rotazione corte a otto uomini, visto che Okeke e in Europa non è registrato, Librizzi è infortunato e Virginio non vede il campo. Il grimadello di una serie già scritta è allora Gabe Brown, 17 punti all’intervallo. La ripresa non cambia le carte in tavola, e i biancorossi veleggiano sereni verso l’obiettivo. 15/34 il dato dall’arco, 16 ancora per Hugo Besson, che regala la terza prestazione degna di nota in quattro uscite. Si contiene Mannion, 12 punti ma con 4 rimbalzi e 9 assist, essenziale Moretti con 10 punti e 3/5 da 3. Semifinale dove Varese troverà i turchi del Bahcesehir, capaci di ribaltare il -10 della gara di andata col Porto. ITELYUM VARESE-ERA NYRMBURK 91-76 (24-15, 21-20, 22-19, 24-22) Alessandro Luigi Maggi