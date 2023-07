Ecco i Mondiali con 32 nazioni Un grande spot per la Valtellina

di Fulvio D’Eri

Azzurri pigliatutto ai Mondiali di rafting in Valtellina. La nazionale italiana, infatti, alla vigilia delle ultime prove, previste per il pomeriggio odierno, sta dominando la kermesse grazie a performance di altissimo livello sulle rapide del fiume Adda a Boffetto, frazioncina del comune di Piateda posto alle porte di Sondrio.

Un percorso di gara unanimemente incoronato dai partecipanti. La vittoria forse più esaltante della giornata di giovedì è stata quella centrata dall’equipaggio in rosa, quello di Italia 1, composto da tre rafter valtellinesi Sara Amonini, Francesca Fontanive e Silvia Venturini che, insieme alla trentina Francesca Leonardi, ha sciorinato una super prestazione in rimonta schiantando gli equipaggi avversari e conquistando il titolo iridato.

Le azzurre, leggermente attardate dopo la prima prova, hanno dato il tutto per tutto e alla fine sono riuscite a concludere con un totale di 169,18 precedendo il Giappone 1 (172,59 dopo il 174,62 miglior performance della prima manche) e il Cile, fermatosi a 174,97. Doppietta nel pararafting, con Italia 1 e Italia 2 sui primi gradini del podio davanti al Cile, e primo e secondo posto per le due squadre miste, con Italia 2 al primo posto davanti a Italia 1 della valtellinese Sara Amonini.

E poker calato dagli uomini di Italia 1 che hanno preceduto il Giappone 1 e il Brasile 1. Dopo le spettacolari prove di ieri sera in notturna, oggi è previsto il gran al Parco Bartesaghi di Sondrio, dove alle 14.30 sarà inaugurato il nuovo campo gara realizzato dal Comune capoluogo di provincia. Atteso anche Ivo Farriani, membro del CIO invitato dal presidente della WRF Danilo Barmaz. Un taglio del nastro che vedrà amministratori e referenti della stampa provare il brivido di una discesa con le guide dell’Indomita Valtellina River. Il programma dell’ultima giorna prevede per le 15 circa l’inizio della World Rafting Federation Super Cup, sfida RX mozzafiato fra le 4 migliori nazioni. Alle 17.30, sempre al Parco Bartesaghi, cerimonia di premiazione e di chiusura dei Mondiali WRF Senior World Rafting Championships 2023. Poi da Sondrio la festa si trasferisce di nuovo a Piateda dove, a partire dalle 21 presso il Punto Verde, ci sarà, nell’ambito di Ambria Jazz, il concerto del gruppo MUDPIE. Per la Valtellina degli sport d’acqua esame superato.