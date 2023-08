Derby Parabiago-Amatori: Calvisano debutta in casa contro Biella

La Federazione Italiana Rugby ha reso pubblico il calendario per quello che riguarda il campionato di Serie A Maschile. Molte le formazioni lombarde impegnate nel girone 1 e che scenderanno in campo per la prima giornata fissata il prossimo 8 ottobre. Queste le partite in programma: Rugby Noceto-ASR Milano; Rugby Calvisano-Biella RC; Rugby Parabiago - Amatori&Union Rugby Milano;

Cus Torino-Unione Monferrato Rugby; TKGroup VII Rugby Torino-Rugby Parma 1931;

Cus Milano-Amatori Alghero.

Riflettori puntati soprattutto su Calvisano, che ha cominciato la preparazione da pochi giorni:

prima degli impegni ufficiali, i bresciani affronteranno alcuni test amichevoli per cominciare ad oliare i meccanismi.

Il primo appuntamento è per Venerdì 8 Settembre in cui i gialloneri sosteranno un allenamento congiunto ospiti del Verona Rugby.

Sabato 16 Settembre, invece, al San Michele andrà in scena un grande pomeriggio di rugby. Dalle 17.30, infatti, Rugby Calvisano, Rugby Parabiago, Rugby Bergamo e Brixia Rugby scenderanno in campo per il Torneo “In Viaggio con Fede”. Infine il Tiesse Robot concluderà il suo cammino di preparazione Sabato 23 Settembre quando al San Michele verranno a far visita i Cavalieri Union Prato Sesto.

L.M.